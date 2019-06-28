المجلس العدلي أرجا الجلسة في ملف الامام الصدر ورفيقيه الى 18 ت1

عقد المجلس العدلي جلسة للنظر في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، برئاسة القاضي جان فهد وعضوية المستشارين القضاة ميشال طرزي وجان مارك عويس، عفيف حكيم، وتريز علاوي، وفي حضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي عماد قبلان. كذلك حضرت جهة الإدعاء.

وقررت الهيئة إرجاء الجلسة الى 18 تشرين اول 2019، في انتظار انتهاء المحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة من عمله فيها ومتابعة إجراءاته لجلب المتهمين في هذا الملف للحضور أمامه عبر الطرق القانونية واتخاذ الاجراءات اللازمة في حقهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام