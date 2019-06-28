اصابة عشرات الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال خلال قمع تظاهرة في قرية عزموط شرق نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2019 - 16:29

اصابة عشرات الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال خلال قمع تظاهرة في قرية عزموط شرق نابلس

منذ 45 mins 28 June، 2019
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