اصابة عشرات الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال خلال قمع تظاهرة في قرية عزموط شرق نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2019 - 16:29
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اصابة عشرات الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال خلال قمع تظاهرة في قرية عزموط شرق نابلس
منذ 45 mins
28 June، 2019
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