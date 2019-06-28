المبعوث الأميركي الخاص بشأن برايان هوك يزعم ان إيران مسؤولة عن الهجوم على أربع ناقلات نفط قبالة الفجيرة بالإمارات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2019 - 16:28

المبعوث الأميركي الخاص بشأن برايان هوك يزعم ان إيران مسؤولة عن الهجوم على أربع ناقلات نفط قبالة الفجيرة بالإمارات

منذ 45 mins 28 June، 2019
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