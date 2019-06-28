الجيش اللبناني: خرق زورقين حربيين تابعين للعدو المياه الإقليمية اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 28 2019 - 16:29

الجيش اللبناني: خرق زورقين حربيين تابعين للعدو المياه الإقليمية اللبنانية

منذ 59 mins 28 June، 2019
خرق بحري صهيوني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه البيان الآتي:
أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 27/6/2019 ما بين الساعة 8.12 والساعة 8.30، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على مرحلتين لمسافة أقصاها حوالى 333 مترا.
وعند الساعة 16.20، أقدم زورق معادٍ مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 70 مترا، ولمدة 4 دقائق، وأقدم على إلقاء قنبلة صوتية داخل المياه الإقليمية اللبنانية.
تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

النائب علي عسيران

النائب عسيران: التعيينات ضرورية لتعود الإدارة الى مستوى طموحاتنا

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي عسيران، في بيان اليوم، أن “التعيينات في الإدارة العامة ضرورية لتعود الإدارة الى مستوى طموحات اللبنانيين وخصوصا أن الشباب يحملون الشهادات العالية والمتميزة”. وعن ترسيم الحدود البحرية، شدد على أن “لبنان لن يتنازل عن أي شأن يعتبره حقا لنا في البر والبحر وحتى ...