الجيش اللبناني: خرق زورقين حربيين تابعين للعدو المياه الإقليمية اللبنانية

صدر عن قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 27/6/2019 ما بين الساعة 8.12 والساعة 8.30، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على مرحلتين لمسافة أقصاها حوالى 333 مترا.

وعند الساعة 16.20، أقدم زورق معادٍ مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 70 مترا، ولمدة 4 دقائق، وأقدم على إلقاء قنبلة صوتية داخل المياه الإقليمية اللبنانية.

تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام