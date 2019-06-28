أطباء يزيلون سحلية حية من رأس مريضة في تايلاند

أزال أطباء تايلانديون سحلية حية، من رأس مريضة كانت تشكو من ألم في أذنها، في حادثة غريبة من نوعها بتايلاند.

واكتشفت الطبيبة التايلاندية فارانيا نغانثافي، البالغة من العمر 25 عامًا، السحلية الصغيرة داخل أذن مريضتها، في أول يوم عمل لها بمستشفى راجافيثي، في بانكوك يوم الإثنين، وفقًا لموقع “ديلي ميل”.

وفوجئت الطبيبة الشابة، برؤية شيء يتلوى داخل أذن المريضة، التي قدمت تشكو من ألم في أذنها، وعملت ممرضة على إزالة الزاحف بملقط، بعد أن خدرت الطبيبة المنطقة موضعيًا.

وكتبت الطبيبة التي تخرجت حديثًا، على صفحتها على “فيسبوك”: “كانت هذه حالتي الأولى التي أعالجها، كنت متوترة للغاية، كيف يمكن لسحلية أن تزحف داخل فتحة أذن صغيرة!”.

كما شاركت الطبيبة صورة للسحلية، وأوضحت أنها حولت المريضة يوم الثلاثاء، لطبيب أذن وأنف وحنجرة، لأنها كانت قلقة من بقاء أجزاء من السحلية داخل أذن المريضة، وأضافت: “أكد الأخصائي أن الأذن خالية تمامًا، من أية أجزاء من السحلية، وامتدح عملي، ولهذا شعرت بالسعادة البالغة”.

وأوضحت الطبيبة أن السحلية بقيت في أذن المريضة يومين، مشيرة إلى أنها شعرت بالدهشة كيف عاشت هناك طيلة هذه المدة، ويذكر أن السحالي شائعة في تايلاند، ويطلق عليها محليا اسم “جينغ جونغ”.

المصدر: العربي الجديد