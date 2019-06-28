استئناف ادخال الوقود لمحطة الكهرباء في غزة

فتحت سلطات العدو الاسرائيلي معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة المحاصر الجمعة استثنائيا لإدخال الوقود لمحطة كهرباء غزة.

وقال مدير العلاقات العامة والاعلام بشركة الكهرباء محمد ثابت إن “إدخال الوقود لمحطة التوليد بدأ عبر معبر كرم ابو سالم”، وأشار الى ان “ادخال الوقود سمح بتشغيل المولد الثالث في المحطة الذي توقف الثلاثاء بسبب نقص الوقود”.

يذكر ان العدو الاسرائيلي منع إدخال الوقود الاثنين الماضي بداعي الرد على اطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة المحاصر، وقد أدى منع ادخال الوقود الى نقص في امدادات الكهرباء لغزة.

المصدر: وكالة معاً