#الرئاسة_التونسية: صحة الرئيس الباجي قايد في تحسن وأجرى اليوم اتصالاً هاتفياً مع وزير الدفاع (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2019 - 14:44

#الرئاسة_التونسية: صحة الرئيس الباجي قايد في تحسن وأجرى اليوم اتصالاً هاتفياً مع وزير الدفاع (روسيا اليوم)

منذ 39 mins 28 June، 2019
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