اللقاء الوطني ضد التطبيع :ندعو الشعوب العربية إلى استنهاض قواها لتوحيد المواجهة المشتركة

اعتبر اللقاء الوطني ضدّ التطبيع في بيان له”اننا نؤازر ونتضامن مع كل الأصوات الغاضبة والشرّيفة على امتداد الوطن العربي، الرّافضة لكلّ محاولات التطبيع بكل أشكاله، والتي تصبّ عند تحويل هذا الكيان المعتدي إلى حالة طبيعية ومقبولة. ولنا ملء الثقة بالشّعب البحريني الشقيق وبموقفه المواجه والحاسم ضدّ مؤتمر العار، وندعو الشعوب العربية إلى استنهاض قواها لتوحيد المواجهة المشتركة وتحويلها نحو القضية الأساس والمركزية وهي فلسطين”.

كما أنّ اللقاء الوطني ضدّ التطبيع يطالب النّظام الرّسمي العربي بأن يحترم مقرّرات جامعة الدّول العربية ويدعوه إلى القيام بدوره في التصدّي لصفقة القرن، واعتبار كل من شارك في مؤتمر العار مرتكبًا للخيانة القومية. ويبقى التعويل على حملات المقاطعة العربية والعالمية، وعلى المقاومة المسلّحة المشروعة والشّرعية ضدّ العدوّ التاريخي والوجودي، والذي لن تنجح كل المؤتمرات في غرسه في أرض فلسطين الحبيبة.

المصدر: موقع المنار