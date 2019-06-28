اللقاء الوطني ضد التطبيع :ندعو الشعوب العربية إلى استنهاض قواها لتوحيد المواجهة المشتركة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2019 - 14:44

اللقاء الوطني ضد التطبيع :ندعو الشعوب العربية إلى استنهاض قواها لتوحيد المواجهة المشتركة

منذ 18 mins 28 June، 2019
لبنان

اعتبر  اللقاء الوطني ضدّ التطبيع في بيان له”اننا نؤازر ونتضامن  مع كل الأصوات الغاضبة والشرّيفة على امتداد الوطن العربي، الرّافضة لكلّ محاولات التطبيع بكل أشكاله، والتي  تصبّ عند تحويل هذا الكيان المعتدي إلى حالة طبيعية ومقبولة. ولنا ملء الثقة بالشّعب البحريني الشقيق وبموقفه المواجه والحاسم ضدّ مؤتمر العار، وندعو الشعوب العربية إلى استنهاض قواها لتوحيد المواجهة المشتركة وتحويلها نحو القضية الأساس والمركزية وهي فلسطين”.

كما أنّ اللقاء الوطني ضدّ التطبيع يطالب النّظام الرّسمي العربي بأن يحترم مقرّرات جامعة الدّول العربية ويدعوه إلى القيام بدوره في التصدّي لصفقة القرن، واعتبار كل من شارك في مؤتمر العار مرتكبًا للخيانة القومية. ويبقى التعويل على حملات المقاطعة العربية والعالمية، وعلى المقاومة المسلّحة المشروعة والشّرعية ضدّ العدوّ التاريخي والوجودي، والذي لن تنجح كل المؤتمرات في غرسه في أرض فلسطين الحبيبة.

المصدر: موقع المنار

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