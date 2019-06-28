 وفد من مجلس الأمن الدولي يزور بغداد

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحَّاف أن وفداً من مجلس الأمن الدولي سيزور بغداد السبت في إطار دعم العراق واستجابة لدعوة من قبل الحكومة. وقال الصحاف للصحفيين “زيارة أعضاء مجلس الأمن ستكون إلى بغداد يوم غد في إطار دعم العراق وهو ينتهج رؤية متوازنة في تعزيز مكانته الدولية”، مضيفاً أن أعضاء مجلس الأمن سيلتقون مع القيادات السياسية العراقية ما يؤكد سيادة العراق وأمنه ووحدة أراضيه. وأشار الصحّاف إلى أن “زيارة أعضاء مجلس الأمن الدوليّ ستكون لتأكيد دعمهم لاستمرار جهود العراق في الاستقرار وإعادة الإعمار. كما يحمل دلالة واضحة للدور النشط، والفعال للدبلوماسية العراقية “.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية