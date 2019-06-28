حماس: شعبنا الفلسطيني يتمسك بحقوقه الوطنية ولن يتراجع

الت حركة “حماس” إن “خروج الفلسطينيين في جمعة فليسقط مؤتمر البحرين، يؤكد على إصراره على التمسك بحقوقه الوطنية، ورفضه للمؤتمرات المشبوهة، وأنه لن يتراجع عن هدف كسر الحصار عن قطاع غزة”.

وأوضح المتحدث باسم “حماس” حازم قاسم في بيان له الجمعة ان “استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار ستجبر الاحتلال في كل مرة على الانصياع لإرادة شعبنا الذي قرر كسر هذا الحصار وأنه لن يسمح للاحتلال بالتراجع عن تطبيق تفاهمات كسر الحصار، وأنه لا خيار أمامه إلا تنفيذها”.

وأضاف قاسم أن “كل المحطات التاريخية أثبتت قدرة شعبنا على فرض إرادته على المحتل وامتلاكه لمقومات الصمود و الإنتصار في كل جولات المدافعة معه”.

المصدر: وكالة معاً