طقس الغد غائم مع انخفاض إضافي بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا السبت غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل وتنشط الرياح أحيانا، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

– الحالة العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض درجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل، تنشط الرياح أحيانا ويتحول مساء الى غائم مع ضباب على المرتفعات.

– السبت: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل، تنشط الرياح أحيانا كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

– الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 24 الى 30 درجة، فوق الجبال من 15 الى 25 درجة، في الارز من 14 الى 24 درجة، في الداخل من 19 الى 34 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و35 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.

– حال البحر: مائج

– حرارة سطح الماء: 27 درجة.

– الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية