الوزير شهيب: حرصاء على كرامة أساتذة الجامعة وهمنا واحد ونحن في مركب واحد – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2019 - 12:56

الوزير شهيب: حرصاء على كرامة أساتذة الجامعة وهمنا واحد ونحن في مركب واحد

منذ 60 mins 28 June، 2019
وزير التربية اكرم شهيب
لبنان

شدد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، في مؤتمر صحافي ان “الجامعة اللبنانية هي كالعلم اللبناني ويجب أن تبقى في مكانها وحرصاء على كرامة الأساتذة ولا نقبل باستهدافهم وسنتابع كل الملفات”، مشيرا الى ان “لا أزمة ثقة بيننا وبين الاساتذة انما همنا واحد ونحن في مركب واحد”.

وحيا الذين أعادوا الحيوية للعمل النقابي أي لأساتذة “الجامعة اللبنانية”. وقال “سأدعو لورشة عمل مع أصحاب الاختصاص من الجامعة الذين لديهم الخبرة لمناقشة سياسة التعليم العالي وتحديثها وسأعمل مع الجهات المانحة للاستفادة من الامكانيات المالية في ما يخص الجامعة”.

وقال شهيب “تحدثت امس مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في جلسة مجلس النواب وبعد إقرار الموازنة واعدا بدرس كل مشاريع القوانين المتعلقة بالجامعة اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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