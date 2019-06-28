محمد علي الحوثي ينتقد تسييس “برنامج الأغذية” لملف المساعدات

انتقد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد على الحوثي تسييس برنامج الأغذية العالمي لملف المساعدات.

وقال الحوثي إن “برنامج الأغذية العالمي يعمل على تسييس الملف بكل ما يملك من رغبة لإرضاء المال السياسي السعودي والإماراتي”، وأضاف “البرنامج لا ينفك عن إعلانه مبرر العرقلة مع انه يعترف أن العرقلة حصلت فقط كما يقول للغذاء الفاسد”، واقترح على “البرنامج تسليم المساعدات ‎نقدا للمحتاجين حيث لن يستطيع احد عرقلتها ولا لساعة وتجنيب الشعب اليمني جلب المواد الفاسدة”.

ولفت الحوثي إلى أن “ما يؤكد أن عمل البرنامج مسيس وجعله الغذاء سيفا مسلطا لتهييج الشارع تمثل من خلال قيامه بإرسال رسائل نصية تحريضية للمستفيدين”، وتابع “كذا مطالبته القيام بدور السلطات المحلية بفرض بصمة العين على جميع الأسر بما فيها من نساء وأطفال بمخالفة عادات المجتمع والقانون، بالإضافة إلى اعتبار ايقاف 204 أطنان عرقلة مع أنه تم مرور 130 الف طن بدون توقف”.

المصدر: موقع انصار الله