البيت الأبيض: بوتين وترامب ناقشا ايران وسوريا وفنزويلا واوكرانيا 

أعلن البيت الأبيض إن رئيسي روسيا والولايات المتحدة فلاديمير بوتين ودونالد ترامب ، خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية ناقشا إيران وسوريا وفنزويلا وأوكرانيا. وقال البيت الابيض في بيان “الرئيس دونالد ترامب انتهى للتو من لقائه مع الرئيس بوتين. واتفقا على أن تحسين العلاقات في مصلحة البلدين ومصلحة العالم بأسره. كما ناقشا الوضع في ايران وسوريا وفنزويلا وأوكرانيا”.

كما أعلن البيت الأبيض، أن الرئيسين اتفقا خلال اللقاء الذي استمر ساعة ونصف على مواصلة المفاوضات حول نموذج حديث للحد من الأسلحة. وجاء في بيان البيت الأبيض ” اتفق الرئيسان على أن البلدين سيواصلان المفاوضات حول نموذج الحد من التسلح للقرن الحادي والعشرين والذي كما قال الرئيس ترامب، ينبغي أن يشمل الصين”. وفي بداية اللقاء أشار الرئيس الروسي، إلى أنه “لديهما ما يمكن الحديث عنه”، بدوره قال ترامب إن الموضوعات المطروحة للنقاش ستشمل قضايا التجارة ونزع السلاح ، مشيرا إلى أن “نتائج اللقاء ستكون ممتازة”.

المصدر: سببوتنيك