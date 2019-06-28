بوتين يتحدث عن عمل الخبراء الروس في فنزويلا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” إن روسيا لا تقود عمل السلطات في فنزويلا أو “المتمردين” هناك، كما يفعل بعض الشركاء.

ووفقا لبوتين، فإن لدى روسيا وفنزويلا عقودا تنص على أن الجانب الروسي يجب أن يقوم على صيانة المعدات العسكرية وتدريب المختصين الفنزويليين، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم وجود قوات روسية في فنزويلا، “لكن كان هناك مختصون ومدربون”.

ونقل المكتب الصحفي للكرملين، عن بوتين قوله: “مؤخرا، أعتقد قبل أسبوع، غادرت مجموعة من هناك، مستشارونا ومختصونا، غادروا من هناك، بعد بعض الوقت، قد يظهرون هناك مجددا”.

وأضاف الرئيس الروسي أنه، في بعض الأحيان، تتوجه الطائرات الروسية إلى فنزويلا “من أجل المساهمة في التدريب”.

المصدر: روسيا اليوم