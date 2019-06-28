النائب اسامة سعد استقبل المستشار الثقافي الايراني مودعا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2019 - 01:26

النائب اسامة سعد استقبل المستشار الثقافي الايراني مودعا

منذ 1 ساعة 28 June، 2019
اسامة
لبنان

استقبل الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا، المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان محمد مهدي شريعتمدار بحضور عضوي قيادة التنظيم مصباح الزين وسامر جرادي.
وجاءت زيارة شريعتمدار لسعد، حسب بيان لمكتبه الاعلامي، “ضمن جولة يقوم بها على مجموعة من الفاعليات بعد انتهاء ولايته التي دامت أربع سنوات في المجال الثقافي”.
وأثنى شريعتمدار على “مواقف سعد ومواقف التنظيم الوطنية”.
بدوره أثنى سعد على نشاط شريعتمدار في المجال الثقافي في لبنان، وتمنى له “النجاح في مسيرته المستقبلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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