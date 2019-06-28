النائب اسامة سعد استقبل المستشار الثقافي الايراني مودعا

استقبل الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا، المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان محمد مهدي شريعتمدار بحضور عضوي قيادة التنظيم مصباح الزين وسامر جرادي.

وجاءت زيارة شريعتمدار لسعد، حسب بيان لمكتبه الاعلامي، “ضمن جولة يقوم بها على مجموعة من الفاعليات بعد انتهاء ولايته التي دامت أربع سنوات في المجال الثقافي”.

وأثنى شريعتمدار على “مواقف سعد ومواقف التنظيم الوطنية”.

بدوره أثنى سعد على نشاط شريعتمدار في المجال الثقافي في لبنان، وتمنى له “النجاح في مسيرته المستقبلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام