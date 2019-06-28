اليمن :طيران العدوان يشن غارتين على الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان(المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2019 - 01:25

اليمن :طيران العدوان يشن غارتين على الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان(المسيرة)

منذ 1 ساعة 27 June، 2019
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