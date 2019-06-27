وزارة الدفاع التركية: مقتل جندي وإصابة 3 في هجوم على موقع مراقبة في سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2019 - 23:50

وزارة الدفاع التركية: مقتل جندي وإصابة 3 في هجوم على موقع مراقبة في سوريا

منذ 24 mins 27 June، 2019
أخبار موقع المنار

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