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June 27 2019 - 23:50

“داعش” يتبنى التفجيرين الانتحاريين في تونس

منذ 27 mins 27 June، 2019
تونس_تفجير
تونس - عربي وإقليمي

تبنى تنظيم داعش الإرهابي التفجيرين الانتحاريين في العاصمة التونسية الخميس، والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.
وشهدت تونس، الخميس، تفجيرين انتحاريين، الأول استهدف سيارة شرطة في شارع شارل ديغول، وأدى إلى وفاة رجل أمن وإصابة 5 أشخاص (رجلي أمن و3 مدنيين).
واستهدف الانفجار الثاني وحدة مكافحة الإرهاب، إثر قيام شخص بتفجير نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني في العاصمة، وخلف 4 إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف القوى الأمنية، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر: وكالات

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