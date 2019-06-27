مجهولون أضرموا النار في كمية من اطارات السيارات في أعالي بزال

أفادت”الوكالة الوطنية للاعلام” في عكار أن مجهولين أقدموا على رمي كمية من اطارات السيارات في محلة زنوب في اعالي بلدة بزال، وأضرموا النار فيها وتواروا عن الانظار، وما أن تصاعد الدخان الأسود من موقع الحريق حتى تنبه له الاهالي.

وأشار مندوبنا إلى ان هذه الطريقة غالبا ما يلجأ اليها المستفيدون من حرق الاطارات، حيث يشعلونها في اماكن بعيدة ويرحلون، فيأتون في الصباح الباكر ويجمعون الاسلاك النحاسية التي في داخلها بعد انطفاء الحريق لبيعها.

وأحيطت الجهات المعنية بالامر، والموضوع قيد المتابعة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام