تنظيم #داعش يتبنى الهجومين على الأمن التونسي في العاصمة تونس ويقول إن المنفذين من عناصره – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2019 - 23:51

تنظيم #داعش يتبنى الهجومين على الأمن التونسي في العاصمة تونس ويقول إن المنفذين من عناصره

منذ 1 ساعة 27 June، 2019
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