استشهاد الأسير المحرر محمد سمير عبيد بعد إصابته برصاص الإحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2019 - 22:15
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استشهاد الأسير المحرر محمد عبيد بعد اصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة
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استشهاد الأسير المحرر محمد سمير عبيد بعد إصابته برصاص الإحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة
منذ 12 mins
27 June، 2019
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