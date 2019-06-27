استشهاد الأسير المحرر محمد سمير عبيد بعد إصابته برصاص الإحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2019 - 22:15

استشهاد الأسير المحرر محمد سمير عبيد بعد إصابته برصاص الإحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة

منذ 12 mins 27 June، 2019
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