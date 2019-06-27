استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في قرية العيساوية في #القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 27 2019 - 22:15

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في قرية العيساوية في #القدس المحتلة

منذ 15 mins 27 June، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة