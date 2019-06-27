اليمن: جلسة جديدة لمحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس الصماد

عقدت “المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة” في محافظة الحديدة الخميس جلستها السادسة لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق في اليمن.

عقدت الجلسة برئاسة القاضي أمين علي أحمد زبارة رئيس المحكمة وحضور هيئة الادعاء برئاسة القاضي وضاح سلطان القرشي رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة والمحامين عن المتهمين وأولياء الدم، استعرضت أقوال المتهمين واعترافاتهم في محاضر تحقيقات النيابة وردود المتهمين ومحاميهم بشأنها.

وأقرت المحكمة مواصلة استعراض أدلة الإثبات في جلسة قادمة، وتنصيب محامين من أعضاء نقابة المحامين للدفاع عن المتهمين الفارين من وجه العدالة وعددهم 52 متهما يمنيين وأجانب.

وتتهم النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة 62 متهما أولهم دونالد ترامب وآخرهم معاذ عبد الرحمن عباس بالاشتراك في اتفاق جنائي، مستهدفين موكب الرئيس الشهيد صالح علي الصماد في التاسع من نيسان/أبريل 2018 بمدينة الحديدة ما أدى إلى استشهاده مع 6 من مرافقيه.

المصدر: موقع انصار الله