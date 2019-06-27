الخارجية الهندية: “إس 400” الروسية تعد مصلحة وطنية بالنسبة لنا

قال وزير الخارجية الهندي، سوبرهمنيام جيشنكار، الخميس، إن شراء منظومة الصواريخ الروسية (إس-400)، تُمثل مصلحة وطنية لبلاده.

وأكد جيشنكار، أن الهند ستتصرف بما يناسب مصالها الوطنية، فيما يتعلق بشراء المنظومة من روسيا، حسب أخبار تداولتها وسائل إعلام محلية.

كما دعا الولايات المتحدة إلى تفهم المصالح الوطنية للهند، وذلك تعليقا على احتمال فرض واشنطن عقوبات على نيودلهي، في حال إتمامها صفقة شراء المنظومة من موسكو.

من جهة أخرى، أشار المسؤول الهندي، إلى بحثه مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، التوترات بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة.

وأضاف أنه أعرب لنظيره الأمريكي، عن قلقه حول العديد من القضايا في المنطقة، مثل أمن الطاقة، والجالية الهندية، والتجارة.

وتواجه الهند تحديات أمام الضغوط الأمريكية، أبرزها ملف شراء النفط الإيراني، وصفقة شراء منظومة الدفاع الصاروخي بعيدة المدى “إس 400 ” من روسيا.

والثلاثاء، قال نائب رئيس سلاح الجو الهندي السابق، كابيل كاك، للأناضول، أن الضغوط الأمريكية على بلاده فيما يخص بالمنظومة الروسية، تمثل هجوما على استقلالها الاستراتيجي.

المصدر: الاناضول