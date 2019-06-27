الحريري ترأس اجتماعا ماليا في حضور حسن خليل وسلامة وعرض مع وفد من إيل دو فرانس سبل التعاون – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2019 - 20:35

الحريري ترأس اجتماعا ماليا في حضور حسن خليل وسلامة وعرض مع وفد من إيل دو فرانس سبل التعاون

منذ 2 ساعة 27 June، 2019
الحريري ترأس اجتماعا ماليا في حضور حسن خليل وسلامة
لبنان

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في السرايا الحكومية الاجتماع المالي الدوري، في حضور وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وجرى خلاله عرض للأوضاع المالية والنقدية العامة في البلاد.

وكان الرئيس الحريري استقبل وفدا من منطقة “إيل دو فرانس” الفرنسية برئاسة رئيسة المنطقة فاليري بيكريس Valerie Pecresse التي أوضحت أن البحث تناول التعاون بين منطقة “إيل دو فرانس ولبنان، وبخاصة مع بلدية بيروت وعدد من الجامعات اللبنانية الكبرى، كالمعهد العالي للأعمال وجامعة القديس يوسف ومهرجانات بعلبك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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