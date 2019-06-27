سلسلة اخبار محلية متفرقة

تمكنت فرقُ الدفاع المدني من اخماد ِحريقٍ كبير اندلعَ صباحاً في مستودعٍ للموادِّ الغذائيةِ وآخرَ لموادِّ التنظيفِ في منطقةِ العمروسية في الشويفات.

وقد واجه العناصرُ صعوبةً في اخمادِ النيرانِ نظراً لوجودِ موادَّ سريعةِ الاشتعالِ وعدمِ توفرِ مصادرَ قريبةٍ لتعبئةِ المياهِ للصهاريج.وقد شاركت فرقُ الدفاعِ المدني التابعةُ للهيئة الصحية الاسلامية في إخمادِ الحريق الذي أتى على معظمِ محتوى المستودعين.

____________________________________________________

احيا حزبُ الله في منطقة حي السلم الذكرى السنوية لشهداء شهر حزيران باحتفال اقيم في حسينية الامام الحسين ع . حضرَ الاحتفالَ وزيرُ الدولةِ لشؤون مجلس النواب محمود قماطي وجمعٌ من عوائل الشهداء وفعالياتِ المنطقة. وأكد الوزير قماطي المضيَ في مكافحةِ الفساد والهدر في الدولة الذي بلغ مستوياتٍ عليا في الفترات الاخيرة

____________________________________________________

نفذت الفصائلُ الفلسطينيةُ في صيدا مسيرةً استنكارية، رفضاً لمؤتمرِ المنامة وصفقة القرن. تقدم المسيرةَ رئيسُ التنظيمِ الشعبي الناصري النائب أسامة سعد إلى جانبِ عددٍ من الشخصيات والفاعليات وجمعٍ من اللاجئينَ الفلسطينيين. وقد أكدت الكلماتُ تمسكَها بالقضيةِ الفلسطينية وبحقِ العودةِ وبالمقاومةِ كخيارٍ أساسيٍ ووحيدٍ في مواجهةِ العدوِ الصهيوأميركي حتى التحرير.

____________________________________________________

اقامت بلديةُ الغبيري والمستشاريةُ الثقافيةُ في بيروت، احتفالاً تكريمياً للشهيد القائد مصطفى شمران، لمناسبة الذكرى السنوية لإستشهاده.

رعى الإحتفالَ المستشارُ الثقافيُ للجمهورية الإسلامية في ايران محمد مهدي شريتمدار، وحضرَه رئيسُ البلديةِ معن الخليل إلى جانبِ عددٍ من الشخصياتِ والفاعليات. وقد تناولت الكلماتُ أبرزَ صفاتِ القائدِ الشهيد وتضحياتِه البطوليةَ بوجهِ العدو الإسرائيلي.

____________________________________________________

تنحسرُ تدريجياً اعتباراً من مساءِ اليوم الكتلُ الهوائيةُ الحارةُ عن الحوضِ الشرقي للمتوسط ويتحولُ الطقسُ الى صيفي معتاد. وتوقعت دائرةُ التقديراتِ في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكونَ الطقسُ غداً غائما جزئياً معَ انخفاضٍ إضافيٍ بدرجاتِ الحرارة خصوصاً في المناطقِ الجبلية والداخلية، وتبقى دونَ تعديلٍ على الساحل، كما تنشطُ الرياحُ أحياناً ويتشكلُ الضبابُ على المرتفعاتِ اعتباراً من بعدِ الظهر.