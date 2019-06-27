اليمن: اللجنة المنظمة للفعاليات تحدد “باب اليمن” لاقامة مسيرة “الصرخة في وجه المستكبرين”

حددت “اللجنة المنظمة للفعاليات” في اليمن “باب اليمن بالعاصمة صنعاء مكانا لمسيرة الصرخة في وجه المستكبرين وذلك عصر الجمعة المقبل”.

ودعت اللجنة “الجميع الحضور المشرف في المسيرة”، وأكدت على “أهمية المشاركة الواسعة في مسيرات الصرخة في وجه المستكبرين التي تأتي هذا العام في ظل اشتداد مؤامرات دول الاستكبار العالمي على الشعب اليمني الصامد في مواجهة العدوان منذ أكثر من أربعة أعوام”.

وحثت اللجنة على “المشاركة عصر الجمعة بالمسيرة التي تقام بساحة مدينة الحديدة والمشاركة الواسعة في مسيرة الصرخة في وجه المستكبرين في بقية المحافظات”.

المصدر: موقع انصار الله