ظريف: العقوبات ليست بديلة عن الحرب بل هي الحرب عينها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2019 - 17:11

ظريف: العقوبات ليست بديلة عن الحرب بل هي الحرب عينها

منذ 27 mins 27 June، 2019
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