ظريف: تهديد ترامب بمحو إيران يرقى الى تهديد بـ”الابادة” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 27 2019 - 17:11

ظريف: تهديد ترامب بمحو إيران يرقى الى تهديد بـ”الابادة”

منذ 27 mins 27 June، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة