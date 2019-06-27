وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: واهم من يعتقد أن الحرب مع ايران ستكون قصيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2019 - 17:11

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: واهم من يعتقد أن الحرب مع ايران ستكون قصيرة

منذ 28 mins 27 June، 2019
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