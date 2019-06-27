الناتو: الحلفاء متشاركون في المخاوف بشأن “نشاطات إيران” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 27 2019 - 17:11

الناتو: الحلفاء متشاركون في المخاوف بشأن “نشاطات إيران”

منذ 42 mins 27 June، 2019
الناتو11
أخبار دولية - منظمات

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي(الناتو) ينس ستولتنبرغ أن “جميع الحلفاء يتشاركون القلق بشأن التطورات في إيران ورفع معدل تخصيب اليورانيوم مرة أخرى”.

وقال ستولتنبرغ الخميس “الحلفاء مشتركون في المخاوف فيما يتعلق بنشاط إيران الضارب للاستقرار والبرنامج الباليستي وإعلانهم زيادة تخصيب اليورانيوم مرة أخرى”.

وأشار ستولتنبرغ إلى أنه “ناقش مع وزير الدفاع الأميركي بالإنابة مارك إسبر الوضع في الخليج وأهمية فتح مضيق هرمز بشكل دائم”.

وأعرب ستولتنبرغ عن “ترحيبه باستعداد واشنطن لحوار غير مشروط مع إيران”، وقال “واشنطن وافقت أن تتحاور مع إيران، وهذا جهد لتخفيض التوتر وعدم جر المنطقة لوضع خطير وأرحب بهذه الرسالة من واشنطن”.

المصدر: سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة