الناتو: الحلفاء متشاركون في المخاوف بشأن “نشاطات إيران”

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي(الناتو) ينس ستولتنبرغ أن “جميع الحلفاء يتشاركون القلق بشأن التطورات في إيران ورفع معدل تخصيب اليورانيوم مرة أخرى”.

وقال ستولتنبرغ الخميس “الحلفاء مشتركون في المخاوف فيما يتعلق بنشاط إيران الضارب للاستقرار والبرنامج الباليستي وإعلانهم زيادة تخصيب اليورانيوم مرة أخرى”.

وأشار ستولتنبرغ إلى أنه “ناقش مع وزير الدفاع الأميركي بالإنابة مارك إسبر الوضع في الخليج وأهمية فتح مضيق هرمز بشكل دائم”.

وأعرب ستولتنبرغ عن “ترحيبه باستعداد واشنطن لحوار غير مشروط مع إيران”، وقال “واشنطن وافقت أن تتحاور مع إيران، وهذا جهد لتخفيض التوتر وعدم جر المنطقة لوضع خطير وأرحب بهذه الرسالة من واشنطن”.

المصدر: سبوتنيك