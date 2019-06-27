السيسي يعقد جلسة مباحثات مع آبي ويوجه له دعوة لزيارة مصر

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في أوساكا، قبل انعقاد قمة العشرين. وقالت الرئاسة المصرية في بيان الخميس “عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بمدينة أوساكا مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، وذلك بحضور وفدى البلدين”. وأضاف البيان نقلا عن آبي أن “اليابان تولي لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة على صعيدي التعاون الثنائي والتشاور السياسي، وذلك لمحورية دور مصر في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط”.

وأعرب آبي عن “حرص بلاده على التعاون مع مصر في دفع عملية التنمية الشاملة في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيراً إلى اعتزام اليابان تكثيف جهودها في تنفيذ المشروعات الثنائية في مختلف المجالات المتفق عليها، خاصة التعليم، الثقافة، التكنولوجيا، الطاقة، والنقل، بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير الذي يعد أيقونة للتعاون الثقافي والحضاري بين البلدين”، بحسب البيان. وأوضح البيان أن “الرئيس [السيسي] أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة المثمرة التي تربطها بدولة اليابان الصديقة ذات الحضارة العريقة”.

وفي سياق العلاقات الثنائية، أكد السيسي “اهتمام مصر بالبناء على قوة الدفع الناتجة عن اللقاءات المنتظمة التي تعقد بين كبار المسئولين بالبلدين، سعياً نحو الوصول بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب من التنسيق والتعاون المشترك في العديد من المجالات، خاصةً التنموية والاقتصادية والاستثمارية، ولجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية استغلالاً للفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة حالياً في مصر”.

وقد قدم السيسي خلال اللقاء، الدعوة لآبي “لزيارة مصر في أقرب فرصة، معرباً سيادته كذلك عن التطلع لمشاركته في افتتاح المتحف المصري الكبير العام القادم”، وفقا لبيان الرئاسة. هذا وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 حزيران/ يونيو الجاري، قمة مجموعة “العشرين الكبار” بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية