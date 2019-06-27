نقل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الى المستشفى العسكري بسبب وعكة صحية حادّة (وسائل اعلام تونسية) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2019 - 15:28
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العسكريون المتقاعدون يقطعون بعض الطرق المؤدية إلى بيروت لبعض الوقت قبل أن يعيدوا فتحها أمام المواطنين
قيادة الجيش: ندعو العسكريين المتقاعدين إلى عدم الاستمرار في قطع الطرقات والتجاوب مع القوى الامنية وتسهيل أمور المواطنين
قيادة الجيش: نؤكد تضامننا الكامل مع المطالب المحقة للعسكريين المتقاعدين لارتباطها مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم
عضو مجلس النواب الأردني طارق خوري: أيها المؤتمرون في ورشة البحرين ستعودون من حيث أتيتم تجرون أذيال الخيبة
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موقع واللا الصهيوني: إصابة 4 جنود إسرائيليين بينهم ضابطان نتيجة إطلاق صاروخ أثناء مناورة جنوب "إسرائيل"
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زوارق العدو تطلق النار باتجاه مراكب الصيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة
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ائتلاف "اوقفوا الحرب" البريطاني ينظم تظاهرة أمام مبنى رئاسة الوزراء في لندن تضامناً مع ايران ضد الحصار المفروض عليها
رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني: رد فعلنا سيكون أقوى إذا كرر الأميركيون خطأهم بانتهاك حدودنا
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نائب قائد حرس الثورة الإسلامية علي فدوي: أميركا وحلفاؤها لا يمتلكون الجرأة على إطلاق رصاصة واحدة باتجاه ايران
الحكومة الفنزويلية تعلن إحباطها محاولة انقلاب شملت خطة لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو وتعيين جنرال مكانه
نقل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الى المستشفى العسكري بسبب وعكة صحية حادّة (وسائل اعلام تونسية)
منذ 25 mins
27 June، 2019
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