نقل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الى المستشفى العسكري بسبب وعكة صحية حادّة (وسائل اعلام تونسية) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2019 - 15:28

نقل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الى المستشفى العسكري بسبب وعكة صحية حادّة (وسائل اعلام تونسية)

منذ 25 mins 27 June، 2019
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