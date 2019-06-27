حزب الله في صيدا استقبل المستشار الثقافي الإيراني مودعا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2019 - 15:27

حزب الله في صيدا استقبل المستشار الثقافي الإيراني مودعا

منذ 23 mins 27 June، 2019
المستشار الثقافي الايراني محمد مهدي شريعتمدار
لبنان

استقبل مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر في مركز الحزب في صيدا، المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان الدكتور محمد مهدي شريعتمدار، ضمن جولة وداعية في مدينة صيدا يلتقي خلالها المسؤولين فيها بعد انتهاء ولايته التي دامت أربع سنوات في المجال الثقافي، في حضور محمد القشوري وعارف حميد، وكان اللقاء فرصة للتداول في الشؤون العامة خصوصا ما يجري في المنطقة.

ونوه الشيخ ضاهر بـ”الجهد الكبير الذي قام به شريعتمدار خلال ولايته”، معبرا عن تقديره “الكبير لنشاطه الدؤوب على مستوى لبنان ودوره في تطوير العلاقة الثقافية بين البلدين”.

وقدم الشيخ ضاهر هدية للدكتور شريعتمدار عبارة عن سلسلة الكتب الثقافية للمقاومة تحت عنوان “قلم رصاص” وألبسة شال حزب الله والثورة الفلسطينية “الوعد الصادق”، متمنيا له “الانتقال لمواقع أعلى في عمله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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