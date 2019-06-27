اليمن: مصرع عدد من عناصر العدوان وتدمير آلية لهم بالجوف وحجة

لقي عدد من قوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن مصرعهم وأصيب آخرون الخميس بعمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية في الجوف وحجة.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية إغارة على مواقع المرتزقة في جبهة المتون وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم”.

وأشار المصدر إلى أن “وحدة الهندسة العسكرية دمرت طقما محملا بالمرتزقة بعبوة ناسفة شمال غرب مثلث عاهم بمحافظة حجة ومصرع وجرح من على متنه”.

وأكد المصدر “مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان إثر استهداف تجمعاتهم بعدد من قذائف المدفعية في جبهة الجرشب بالجوف”.

المصدر: موقع انصار الله