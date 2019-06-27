العدوان السعودي الاميركي يستهدف صعدة والضالع وتعز وقطاع عسير

شن طيران العدوان السعودي الاميركي على اليمن سلسلة غارات على محافظات صعدة والضالع وتعز وقطاع عسير خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أوضح مصدر أمني يمني أن “طيران العدوان شن غارتين على منطقة آل قراد بمديرية باقم التي تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي طال ممتلكات المواطنين ومنازلهم”.

وأضاف المصدر أن “طيران العدوان استهدف بغارة منطقة العزاب في قعطبة بالضالع وشن غارة على مديرية ماوية بمحافظة تعز”، وأشار إلى أن “طيران شن أربع غارات على الربوعة في عسير في ظل تحليق متواصل على المناطق الحدودية”.

واستنكر المصدر “القصف الممنهج لتحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بحق منازل ومزارع وممتلكات المواطنين وتدمير مقدرات اليمن منذ أكثر من أربعة أعوام وسط صمت دولي معيب”.

المصدر: موقع انصار الله