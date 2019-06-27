مجلس القضاء الاعلى دان التعرض لشخص النائب العام الاستنافي في جبل لبنان وطلب من نقابة المحامين اتخاذ الاجراءات اللازمة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2019 - 15:27

مجلس القضاء الاعلى دان التعرض لشخص النائب العام الاستنافي في جبل لبنان وطلب من نقابة المحامين اتخاذ الاجراءات اللازمة

منذ 39 mins 27 June، 2019
وزارة العدل
لبنان

توقف مجلس القضاء الأعلى في بيان “عند التهجم والتعرض لشخص النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان الذي لا يبرره أي تذرع بالحصانات، فيما وسائل الاعتراض لها أصولها، وهو يدين بأقصى العبارات هذا التصرف”.

وأضاف البيان”أن المجلس، نظرا للاساءة التي أصابت القضاء اللبناني بمجمله من خلال هذا التصرف، طلب من مجلس نقابة المحامين في بيروت، وضمن حدود قانون آداب مهنة المحاماة، اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها ان تساهم في منع تكرار مثل هذا الامر وقد أخذ علما بأنّ مجلس النقابة وضع يده على الموضوع فور وقوع الحادث، كما طلب من النائب العام لدى محكمة التمييز بالإنابة فتح تحقيق في ما حصل، وفقا للأصول”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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