#الحديدة: مرتزقة العدوان يقصفون بأكثر من ٢٤ قذيفة هاون تجاه جنوب شرق #الجبلية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2019 - 13:38

#الحديدة: مرتزقة العدوان يقصفون بأكثر من ٢٤ قذيفة هاون تجاه جنوب شرق #الجبلية

منذ 19 mins 27 June، 2019
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