انباء عن سقوط شهداء جراء التفجير في تونس الذي نفذه انتحاري (مراسل المنار) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2019 - 13:39
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العسكريون المتقاعدون يقطعون بعض الطرق المؤدية إلى بيروت لبعض الوقت قبل أن يعيدوا فتحها أمام المواطنين
قيادة الجيش: ندعو العسكريين المتقاعدين إلى عدم الاستمرار في قطع الطرقات والتجاوب مع القوى الامنية وتسهيل أمور المواطنين
قيادة الجيش: نؤكد تضامننا الكامل مع المطالب المحقة للعسكريين المتقاعدين لارتباطها مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم
عضو مجلس النواب الأردني طارق خوري: أيها المؤتمرون في ورشة البحرين ستعودون من حيث أتيتم تجرون أذيال الخيبة
وزير الخارجية البحريني: "إسرائيل دولة" في المنطقة وهي هناك لتبقى ونريد السلام وتحقيق علاقات أفضل معها
ناشطون بحرينيون يغسلون الأرض أمام جمعية مقاومة التطبيع في المنامة بعد التقاط مراسل صهيوني صورة له أمامها
حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الصهيونية على تويتر ينشر مقابلة مع ناشط سعودي في المنامة تحدث فيها بالعبرية
تظاهرة حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة في تونس رفضاً لصفقة القرن ومحاولات التطبيع مع كيان العدو
موقع واللا الصهيوني: إصابة 4 جنود إسرائيليين بينهم ضابطان نتيجة إطلاق صاروخ أثناء مناورة جنوب "إسرائيل"
اعلام العدو: اندلاع حريق في المجلس الاقليمي " شاطئ عسقلان" بفعل بالون حارق أطلق من شمال قطاع غزة
زوارق العدو تطلق النار باتجاه مراكب الصيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة
سانا: اصابة إمرأة وابنها نتيجة تفجير إرهابي بعبوة ناسفة بسيارة على أوتستراد المزة في العاصمة دمشق
ائتلاف "اوقفوا الحرب" البريطاني ينظم تظاهرة أمام مبنى رئاسة الوزراء في لندن تضامناً مع ايران ضد الحصار المفروض عليها
رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني: رد فعلنا سيكون أقوى إذا كرر الأميركيون خطأهم بانتهاك حدودنا
لاريجاني: أي عمل عسكري في المنطقة سيؤدي الى أزمة في أسواق النفط
نائب قائد حرس الثورة الإسلامية علي فدوي: أميركا وحلفاؤها لا يمتلكون الجرأة على إطلاق رصاصة واحدة باتجاه ايران
تفاعل كبير على وسائل التواصل مع صورة لأب سلفادوري وابنه غارقين في نهر على الحدود المكسيكية - الأميركية
الحكومة الفنزويلية تعلن إحباطها محاولة انقلاب شملت خطة لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو وتعيين جنرال مكانه
انباء عن سقوط شهداء جراء التفجير في تونس الذي نفذه انتحاري (مراسل المنار)
منذ 29 mins
27 June، 2019
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