الانفجار حصل على بعد امتار من السفارة الفرنسية في محلة باب بحر بالعاصمة تونس (مراسل المنار) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2019 - 13:39

الانفجار حصل على بعد امتار من السفارة الفرنسية في محلة باب بحر بالعاصمة تونس (مراسل المنار)

منذ 31 mins 27 June، 2019
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