حراك العسكريين المتقاعدين: أعدنا فتح الطرق بناء لتمني قيادة الجيش وسنصعد في حال لم تنفذ بنود مشروع الموازنة المتعلقة برواتبنا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 27 2019 - 11:46

حراك العسكريين المتقاعدين: أعدنا فتح الطرق بناء لتمني قيادة الجيش وسنصعد في حال لم تنفذ بنود مشروع الموازنة المتعلقة برواتبنا

منذ 8 mins 27 June، 2019
lvl220190627070816
لبنان

صدر عن حراك العسكريين المتقاعدين البيان الآتي: “عطفا على البيان الرقم 2، والذي قضى بإقفال الطرق الرئيسة التي تصل ما بين المحافظات والعاصمة بيروت اقفالا تحذيريا، يعلن حراك العسكريين المتقاعدين ما يلي:

1- أنه وبناء لتمني قيادة الجيش، وحيث ان الرسالة وصلت، فقد أعيد فتح الطرقات، في تمام الساعة التاسعة من صباح تاريخه.
2- نعتذر من أهلنا وإخواننا في الوطن عن بعض الازعاج الذي سببناه لهم والذي فرضته السلطة بمشروع موازنة لحكومة إفلاس الوطن.
3- لقد تعمدنا قطع الطرق في أماكن لا تؤثر كثيرا على حركة المواطنين وتركنا لهم ممرات جانبية حرصا منا على حفظ حقوقهم لأنهم تحت الظلم الذي نرزح تحته وإياهم.
4- نحذر السلطة من تنفيذ بنود مشروع الموازنة خاصة فيما يتعلق برواتب العسكريين الفعليين والمتقاعدين وتعويضاتهم، حراكنا سيستمر وسنصعد من اجراءاتنا، طالما لم تسحب من مشروع الموازنة، كافة البنود المخالفة لكل القوانين العسكرية المرعية الاجراء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة