روسيا ترصد 12 خرقاً لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وتركيا 13خرقاً

أفادت وزارة الدفاع الروسية الخميس، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 12 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وهي في محافظات، حلب (2) واللاذقية (6) وحماه (4)، في حين رصد الجانب التركي 13 خرقا، وذلك في محافظات، حلب (1) وإدلب (5) وحماة (6) واللاذقية (1). وخلال 24 ساعة الماضية، قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، بحسب النشرة، بتنفيذ 4 عمليات إنسانية تم خلالها:

– إيصال 690 سلة غذائية بلغ إجمالي وزنها3.005 طن إلى حي هنانو الشرقي بمدينة حلب.

– إيصال 346 سلة غذائية بلغ إجمالي وزنها1.505 طن إلى بلدة جسرين بريف دمشق.

– إيصال 560 سلة غذائية بلغ إجمالي وزنها 2.436 طن إلى قرية خربة الحمام بريف حمص.

– إيصال 585 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 2.545 طن إلى قرية الشامية بريف اللاذقية.

وبشكل عام تم تنفيذ 2153 عملية إنسانية. وبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3458.411 طن.

وأضاف المركز بأنه خلال الــ24 ساعة الماضية، لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2523 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية