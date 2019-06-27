خطيبة خاشقجي: يجب فرض عقوبات على الرياض

أعلنت خطيبة الصحفي جمال خاشقجي المقتول داخل سفارة بلاده بتركيا خديجة جنكيز، أن “الولايات المتحدة تتصرف وكأن شيئاً لم يحصل”، مؤكدة على أن المجتمع الدولي سيحث الولايات المتحدة على التصرف. وقالت جنكيز لوكالة سبوتنيك ردا على سؤال حول هل يجب أن يكون هناك عقوبات على صادرات النفط من السعودية “بالطبع، يجب أن تفرض العقوبات ضد السعودية. من جانب آخر، ليس لدي الصلاحيات لأقول كيف يجب أن يتم ذلك أو ما التدابير التي يجب أن تتخذ من أجل ضمان العقوبات ضد السعودية. المجتمع الدولي سيجدها، أنا واثقة من ذلك. وأنا أعتقد أنه على السعودية أن تحاسب على أعمالها، ومن غير العقلانية نكران أو الطعن في تقرير الأمم المتحدة”.

وحول زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى المملكة العربية السعودية، قالت خطيبة الصحفي المقتول ” حتى الآن لم تبدأ دولة واحدة بخطي خطوات محددة، ولم تكن واحدة من الخطوات التي اتخذت هادفة للحل. فرؤية ذلك تسبب خيبة أمل. أنا أؤمن بأن المجتمع الدولي سينادي الولايات المتحدة للتصرف، لأنها تتصرف وكأنه لم يحصل شيئا”. وتابعت جنكيز “في الواقع، فإن سلوك مايك بومبيو خلال هذه الزيارة يتماشى إلى حد كبير مع السياسة العامة لإدارة ترامب. لذلك لم يكن ذلك مفاجئاً لي، لكنه كان عاراً على الولايات المتحدة. أنا أعتقد أنه حتى الشعب الأميركي سيطالب الرئاسة الأميركية بالإجابة على تصرفها”.

وشددت خديجة جنكيز على أن “التغطية الإعلامية لوكالة سبوتنيك تركيا في 16 نوفمبر 2018 حول مقتل جمال من وجهة نظر المحتوى والأسلوب لم تكن صحيحة أبداً. هذا التقرير كان يحاول أن يوجه الجمهور إلى اتجاه مختلف تماماً. كان حينها حوالي 40 يوماً قد مر على مقتل جمال، وأنا لم أكن في حالة نفسية جيدة، ولهذا السبب لم أتمكن من المطالبة بالتصحيح. الآن أود أن تصححون هذا”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية