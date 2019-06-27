قوى الأمن: توقيف مهربين و30 سوريا بجرم دخول البلاد خلسة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “استكمالا لمكافحة تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف 16 شخصا من الجنسية السورية من بينهم 6 أطفال، وذلك بتاريخ 25/6/2019 في بلدة الصويري البقاعية، لمحاولتهم الدخول إلى الاراضي اللبنانية خلسة.

كما تم توقيف المدعوين: ا.خ (مواليد عام 1992، لبناني) وخ.خ (مواليد عام 2000، سوري)، وذلك لإقدامهما على محاولة تهريبهم الى لبنان.

وقد ضبط بحوزة الأول كمية من مادة حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون، كما تبين انه مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم تعاطي مخدرات.

كما جرى بتاريخ 26 الجاري في البلدة المذكورة، توقيف 14 شخصا اثناء محاولتهم الدخول إلى الاراضي اللبنانية خلسة.

سلموا الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام