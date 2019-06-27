إعادة فتح أوتوستراد الناعمة وطريق ضهر البيدر محلة بوارج بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2019 - 09:45

إعادة فتح أوتوستراد الناعمة وطريق ضهر البيدر محلة بوارج بالاتجاهين

منذ 39 mins 27 June، 2019
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