إعادة فتح أوتوستراد الناعمة وطريق ضهر البيدر محلة بوارج بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2019 - 09:45
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العسكريون المتقاعدون يقطعون بعض الطرق المؤدية إلى بيروت لبعض الوقت قبل أن يعيدوا فتحها أمام المواطنين
قيادة الجيش: نؤكد تضامننا الكامل مع المطالب المحقة للعسكريين المتقاعدين لارتباطها مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم
قيادة الجيش: ندعو العسكريين المتقاعدين إلى عدم الاستمرار في قطع الطرقات والتجاوب مع القوى الامنية وتسهيل أمور المواطنين
الرئيس بري تلقى اتصالاً من محمود عباس شكره فيه على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لصفقة القرن
الرئيس سعد الحريري: الحكومة والبرلمان في لبنان يعارضان الخطة الأميركية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
إسماعيل هنية للمنار: فلسطين ليست للبيع وشعبها الذي رفض بيع القدس وحق العودة بمال الدنيا قرر مواجهة صفقة القرن
حركة فتح: مؤتمر المنامة يشكل خيانة للقضية الفلسطينية وموقف الفلسطينيين موحد في مواجهة "صفقة القرن"
رابطة علماء اليمن: من حضر مؤتمر الخيانة من أنظمة العمالة لا يعبر عن موقف الشعوب الإسلامية الرافض للتنازل عن أي حق
حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الصهيونية على تويتر ينشر مقابلة مع ناشط سعودي في المنامة تحدث فيها بالعبرية
وزير الخارجية البحريني: "إسرائيل دولة" في المنطقة وهي هناك لتبقى ونريد السلام وتحقيق علاقات أفضل معها
ناشطون بحرينيون يغسلون الأرض أمام جمعية مقاومة التطبيع في المنامة بعد التقاط مراسل صهيوني صورة له أمامها
تظاهرة حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة في تونس رفضاً لصفقة القرن ومحاولات التطبيع مع كيان العدو
ائتلاف "اوقفوا الحرب" البريطاني ينظم تظاهرة أمام مبنى رئاسة الوزراء في لندن تضامناً مع ايران ضد الحصار المفروض عليها
تفاعل كبير على وسائل التواصل مع صورة لأب سلفادوري وابنه غارقين في نهر على الحدود المكسيكية - الأميركية
الحكومة الفنزويلية تعلن إحباطها محاولة انقلاب شملت خطة لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو وتعيين جنرال مكانه
إعادة فتح أوتوستراد الناعمة وطريق ضهر البيدر محلة بوارج بالاتجاهين
منذ 39 mins
27 June، 2019
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