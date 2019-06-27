العسكريون المتقاعدون يقطعون معظم مداخل العاصمة بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2019 - 07:34

العسكريون المتقاعدون يقطعون معظم مداخل العاصمة بيروت

منذ 12 mins 27 June، 2019
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