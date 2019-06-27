العسكريون المتقاعدون يقطعون معظم مداخل العاصمة بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2019 - 07:34
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الإمام السيد علي الخامنئي: دعوة أميركا للتفاوض خدعة فعندما لا يحقق العدو أهدافه عبر الضغوط يدعو إلى التفاوض
مندوب إيران في مجلس الأمن: على الأوروبيين الحفاظ على خطة العمل المشتركة وصواريخنا لا تخضع للرقابة وقف الاتفاق النووي
مندوب روسيا بمجلس الأمن: الوكالة الذرية أكدت التزام إيران بالاتفاق النووي والدول الغربية تتقاعس عن تطبيق التزاماتها
الرئيس بري تلقى اتصالاً من محمود عباس شكره فيه على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لصفقة القرن
الرئيس سعد الحريري: الحكومة والبرلمان في لبنان يعارضان الخطة الأميركية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
إسماعيل هنية للمنار: فلسطين ليست للبيع وشعبها الذي رفض بيع القدس وحق العودة بمال الدنيا قرر مواجهة صفقة القرن
حركة فتح: مؤتمر المنامة يشكل خيانة للقضية الفلسطينية وموقف الفلسطينيين موحد في مواجهة "صفقة القرن"
رابطة علماء اليمن: من حضر مؤتمر الخيانة من أنظمة العمالة لا يعبر عن موقف الشعوب الإسلامية الرافض للتنازل عن أي حق
حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الصهيونية على تويتر ينشر مقابلة مع ناشط سعودي في المنامة تحدث فيها بالعبرية
جاريد كوشنر: "الباب لا زال مفتوحاً في خطة السلام" وسيتم إعلان الشق السياسي منها عندما تصبح جاهزة
وزير الخارجية البحريني: "إسرائيل دولة" في المنطقة وهي هناك لتبقى ونريد السلام وتحقيق علاقات أفضل معها
ناشطون بحرينيون يغسلون الأرض أمام جمعية مقاومة التطبيع في المنامة بعد التقاط مراسل صهيوني صورة له أمامها
رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق إيهود باراك يؤسس حزباً جديداً لخوض انتخابات الكنيست في أيلول سبتمبر المقبل
مجلس النواب اللبناني صادق على 10 مشاريع واقتراحات قوانين من أصل 17 وانتخب أعضاء المجلس الدستوري الخمسة
النائب كنعان: تمديد العمل بالقاعدة الاثني عشرية خرق للدستور وانتظام المالية يتطلب إحالة الموازنة في موعدها
مخابرات الجيش اللبناني تعتقل المدعو حسين الحجيري (حسين عطرة) و4 مطلوبين خلال مداهمات داخل بلدة عرسال
وزارة البيئة: من المتوقع أن تستنفد القدرة الاستيعابية لمطمر برج حمود - الجديدة مع نهاية شهر آب المقبل
المقررة الأممية أنييس كالامار: التحقيق وجد أدلة تشير إلى ضلوع مسؤولين سعوديين كبار في قتل خاشقجي بما في ذلك ولي العهد
زعيم المعارضة البريطانية جيريمي كوربن: على الحكومة أن تستجيب فوراً لقرار وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية والإمارات
ترامب: ألمانيا شريك "مقصر" في الدفاع عن حلف الناتو ومساهماتها فيه في حين تدفع لروسيا المليارات مقابل الطاقة
ترامب: الصين تريد اتفاقاً تجارياً مع الولايات المتحدة لأن اقتصادها ينهار وسنفرض رسوماً جديدة عليها إذا تعثر التوصل إليه
مجموعة هواوي الصينية للاتصالات تعلن أن أنشطتها المتعلقة بشبكة الجيل الخامس (5G) لم تتأثر بالعقوبات الأميركية
أفغانستان: الحلف الأطلسي يعترف بمقتل جنديين أميركيين وطالبان تتبنى تنفيذ كمين في إقليم ورداك القريب من كابول
رئيس كوريا الجنوبية: المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ ليست "في طريق مسدود وينبغي التحلي بالصبر"
تفاعل كبير على وسائل التواصل مع صورة لأب سلفادوري وابنه غارقين في نهر على الحدود المكسيكية - الأميركية
رئيس الأركان الجزائري الفريق قايد صالح: أدعو المواطنين إلى "تفهم" قرارات الجيش ولا طموحات سياسية لدينا
الوكالة الفرنسية: وزير فنزويلي يعلن إفشال محاولة انقلاب جديدة في البلاد
العسكريون المتقاعدون يقطعون معظم مداخل العاصمة بيروت
منذ 12 mins
27 June، 2019
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