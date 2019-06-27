أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 27-06-2019

الأخبار

المتقاعدون في الشارع مجدّداً… دفاعاً عن «القجّة»

إضراب «اللبنانية» إلى التعليق مطلع الأسبوع المقبل

النهار

المحاصصة بقوة التسوية واليوم بيروت “معزولة”!

جعجع لـ”النهار”: لا توطين ولو بكل مال العالم

اللواء

جرعة نيابية للتسوية.. وخطاب للحريري اليوم يسبق المصالحة مع جنبلاط

الحَرَاك العسكري بمواجهة السلطة على الأرض.. وخلاف بين المالية والمصارف حول فوائد سندات الخزينة

الجمهورية

الكتل الكبرى تتقاسم المجلس الدستوري

إنتخاب نصف المجلس الدستوري .. والحريري: كلُّنا ضدّ “صفقة”

الديار

المتقاعدون العسكريون يعزلون بيروت اليوم لساعات ويقطعون كل الطرقات

رياض سلامة.. لا مس بالإحتياط ولا طبع للعملة والإستقرار النقدي مستمر

البناء

اليابان وفرنسا لثنائي الوساطة بين واشنطن وطهران وبكين… وبوتين يلتقي ترامب اليوم

الاتحاد الأوروبي سيعرض غداً في فيينا البدء بالآلية المالية مع إيران

انتخاب نصف «الدستوري»… والحريري ضدّ صفقة القرن… والطرقات اليوم مقطوعة

المصدر: صحف