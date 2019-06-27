لبنان: ضحايا في حوادث سير في العديد من المناطق

قضى وجرح العديد من الاشخاص في حوادث سير متنوعة وقعت الاربعاء في العديد من المناطق اللبنانية.

فقد أشارت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الامن الداخلي الى ان شخصا قتل واصيب 5 بجروح، هو حصيلة حادث السير الذي وقع على الطريق الدولية في القاع بالبقاع اللبناني(شرق).

وقالت “غرفة التحكم” إن شخصا اصيب بجرح في حادث صدم على مستديرة البص في مدينة صور”، ولفتت الى ان شخصين اصيبا بجروح بتصادم بين سيارتين على طريق عام معروب – صور(جنوب)، وتابعت ان “جريحا اصيب بتصادم بين آليتين في محلة ترتج في جبيل”.

وأفادت “غرفة التحكم” عن “قتيل بحادث صدم على طريق عام الكويخات – حلبا”، واضاف ان شخصا اصيب بجروح بحادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية في محلة الدكوانة شرق بيروت.

المصدر: غرفة التحكم المروري