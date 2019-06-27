قطاع المحامين في الاحزاب اللبنانية استنكر التعرض لحصانة المحامي

عقد مسؤولو قطاع المحامين في الاحزاب اللبنانية لقاء طارئا في مكتب المهن الحرة المركزي في حركة امل مساء الاربعاء، حضره مسؤولو قطاعات المحامين في تيار المستقبل، الحزب التقدمي الاشتراكي، تيار المردة، حزب الله، المؤتمر الشعبي اللبناني وحركة امل، لبحث مشكلة التعرض المتكرر لحصانة المحامي التي تشكل الضمانة الأساسية لممارسة مهنة المحاماة الهادفة لتحقيق رسالة العدالة.

واكد الحاضرون ان ما يحصل من ممارسات متكررة تشكل خرقا صريحا لقانون تنظيم مهنة المحاماة سيما المواد 74 و79 منه، داعين مجلس نقابة المحامين في بيروت لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمحافظة على كرامة وهيبة المحامي واجراء تحقيق عاجل وفعال وشفاف للوقوف على حيثيات ما يحصل من خرق فاضح للقوانين النافذة.

واكد الحاضرون وقوفهم خلف مجلس نقابة المحامين في بيروت ودعوتهم له لإتخاذ موقف واضح من الإنتهاكات الحاصلة، واتفقوا على ابقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة ما سيصدر عن مجلس النقابة من قرارات، ليبنى على الشيء مقتضاه.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام